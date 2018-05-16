На литовской части Куршской косы объявили экстремальную ситуацию

Чиновник утверждает, что подобное явление наблюдается регулярно. «От ветра зависит, куда выбрасывает рыбу. Залив — это водоём, в который впадают все литовские реки, воды сюда приносят дохлых рыб со всех рек. Рыба дохнет во время нереста или по другим причинам. Дохлая рыба может оставаться в воде около полугода. Не буду скрывать, есть и версия, представленная учёными, я с ней не знаком, поэтому могу комментировать только как житель косы. В этом году была очень холодная зима, такой не было на косе уже много лет. Резкое прогревание воды способствовало тому, чтобы рыба поднялась со дна, а ветер вынес их на побережье Неринги», — пояснил Ясайтис.