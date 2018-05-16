На литовской части Куршской косы объявили экстремальную ситуацию
Во вторник, 15 мая, на литовской части Куршской косы объявили экстремальную ситуацию.
Во вторник, 15 мая, на литовской части Куршской косы объявили экстремальную ситуацию.
Как сообщает Delfi.lt, на побережье выбросило большое количество мёртвой рыбы. По словам мэра Неринги Дарюса Ясайтиса, власти объявили экстремальную ситуацию, чтобы получить дополнительные деньги на уборку.
Чиновник утверждает, что подобное явление наблюдается регулярно. «От ветра зависит, куда выбрасывает рыбу. Залив — это водоём, в который впадают все литовские реки, воды сюда приносят дохлых рыб со всех рек. Рыба дохнет во время нереста или по другим причинам. Дохлая рыба может оставаться в воде около полугода. Не буду скрывать, есть и версия, представленная учёными, я с ней не знаком, поэтому могу комментировать только как житель косы. В этом году была очень холодная зима, такой не было на косе уже много лет. Резкое прогревание воды способствовало тому, чтобы рыба поднялась со дна, а ветер вынес их на побережье Неринги», — пояснил Ясайтис.
По его словам, в курортном городе уже собрали три тонны дохлой рыбы. Работы на побережье также ведут в Прейле и Юодкранте. Дарюс Ясайтис сообщил, что рыбу должны утилизировать в Ретавасе, однако для этого необходимо отмыть её от песка. Мэрия Неринги ищет дополнительные средства на эти цели.