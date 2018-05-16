Под Волгоградом фермеры идут под суд за мошенничество с получением гранта

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры региона, в мае 2014 года девушка зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя — главы фермерского хозяйства, однако никакой деятельностью в этой сфере заниматься не стала. По подложным документам, согласно которым она якобы выращивала овощи на продажу, обвиняемая получила из регионального бюджета грант и единовременную помощь на развитие дела в сумме более 600 000 рублей.