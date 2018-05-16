Группа «черных риелторов» задержана в Минске

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 мая — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Минске трех минчан по подозрению в мошенничестве в сфере недвижимости, сообщили в СК.

Уголовное дело возбуждено по материалам Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД (ГУБОПиК).

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«Задержаны трое минчан, которые подозреваются в завладении объектами недвижимости путем обмана граждан. Их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 209 “Мошенничество” Уголовного кодекса Беларуси», — сообщили Sputnik в среду в Следственном комитете.

Следователи установили, что подозреваемые в 2016—2017 годах подыскивали собственников 2-х и трехкомнатных квартир, имеющих задолженности по оплате коммунальных платежей, и входили к ним в доверие. Потом, предлагали гражданам продать их квартиры в столице и купить более бюджетное жилье. Говорили людям, что получат деньги от сделки, рассказали в СК.

Затем, как установило следствие, должников по оплате за квартиру приводили в риелторские агентства, где заключались сделки по продаже помещений добросовестным покупателям. После урегулирования всех юридических формальностей потерпевшие оставались как без вырученных за продажу денежных средств, так и без обещанного взамен жилья, рассказали в СК.

В ряде случаев потерпевшим предоставили малопригодные для проживания строения без удобств и доплаты в сельских населенных пунктах либо комнаты в квартире с другими людьми.