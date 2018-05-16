Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Франция внезапно меняет позицию в отношении российского Крыма
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
Если ребенок подавился и задыхается: эти приемы спасают жизнь
Жириновский назвал размер своей пенсии
Безрукова и Утяшева побывали на вручении премии в Москве
Израиль поддержал выход США из ядерной сделки с Ираном Большинство стран мирового сообщества поступок Дональда Трампа осудили
Евгения Медведева ответила бывшему тренеру
Жириновский назвал сумму своей пенсии
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
«УАЗ Патриот»: первая информация об обновлении
СМИ: Конгресс разрешил Трампу расторгнуть 30-летний договор с РФ
СМИ: Эскортница поведала, что не сделает за деньги
Ксения Собчак в платье в горох вышла в свет во Франции
Пляжные фото «мужчины мечты» Кэрри Брэдшоу разочаровали фанатов
5 фактов, которых вы не знали о сыре
«Да, я толстая. И вот как мне живется»
Киев: «Нас обходит газ и облетают самолеты, а у РФ Крымский мост»
Гордон о скором расколе Украины: Путин был прав
Фоторепортажи
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
17:21 (мск), источник: Sputnik.by

Группа «черных риелторов» задержана в Минске

Пострадавшими по делу признаны пять минчан, которые имели задолженность по квартплате и которым обещали помочь «черные риелторы».

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 мая — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Минске трех минчан по подозрению в мошенничестве в сфере недвижимости, сообщили в СК.

Уголовное дело возбуждено по материалам Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД (ГУБОПиК).

Читайте также
Нападение на милиционеров в Гомеле: возбуждено уголовное дело

«Задержаны трое минчан, которые подозреваются в завладении объектами недвижимости путем обмана граждан. Их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 209 “Мошенничество” Уголовного кодекса Беларуси», — сообщили Sputnik в среду в Следственном комитете.

Следователи установили, что подозреваемые в 2016—2017 годах подыскивали собственников 2-х и трехкомнатных квартир, имеющих задолженности по оплате коммунальных платежей, и входили к ним в доверие. Потом, предлагали гражданам продать их квартиры в столице и купить более бюджетное жилье. Говорили людям, что получат деньги от сделки, рассказали в СК.

Затем, как установило следствие, должников по оплате за квартиру приводили в риелторские агентства, где заключались сделки по продаже помещений добросовестным покупателям. После урегулирования всех юридических формальностей потерпевшие оставались как без вырученных за продажу денежных средств, так и без обещанного взамен жилья, рассказали в СК.

В ряде случаев потерпевшим предоставили малопригодные для проживания строения без удобств и доплаты в сельских населенных пунктах либо комнаты в квартире с другими людьми.

В настоящее время потерпевшими признаны 5 граждан, есть информация о возможной причастности задержанных мужчин к иным аналогичным фактам противоправной деятельности.

Все новости региона
 'Двери троллейбуса открылись, и выпал человек': очевидец о резне в Гомеле
Пьяный поляк на Opel через лес лихо прорвался в Беларусь
В Удмуртии из-за взрывов на полигоне началась эвакуация жителей
Захарова ответила на заявление Госдепа США по Крымскому мосту
Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии
В Индии объяснили отказ от российского оружия
Полчища комаров атаковали Воронежскую область (фото, видео)
В ОАЭ госпитализировали 40 российских туристов
Moody’s оценило сценарий развития антироссийских санкций
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Усталость и слабое большинство: почему проигрывает Россия Сборная России по хоккею завершила групповой этап чемпионата мира в Дании на втором месте и вышла в четвертьфинал, где встретится с командой Канады
Авто
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео) Одними из первых Правила дорожного движения на только что открывшемся мосту через Керченский пролив нарушили байкеры
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Звезда «Дома 2» стала ведущей нового шоу про моду и красоту Партнершей Марины Африкантовой по передаче «Стиль за 90 секунд» будет актриса Леля Баранова из сериала «Улица»
Недвижимость
Россиянам стали реже отказывать в ипотеке
Названы самые популярные у россиян растения на дачных участках
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Леди
Тест: слух или реальность? Что ты знаешь о романах звезд Некоторые из романов в свое время были суперобсуждаемыми, а другие оказались только слухами. Зато какими!
Дети
43-летняя Рудковская готовится родить дочку Продюсер и ее муж хотят, чтобы в их семье появилась девочка. 
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь