СКР возбудил дело из-за задержания главреда «РИА Новости Украина»

Как заявил СКР, господина Вышинского незаконно привлекли к уголовной ответственности. Ведомство считает, что украинские власти препятствуют профессиональной деятельности журналиста «путем принуждения к отказу от распространения объективной информации о событиях на территории РФ и Украины, связанных с легитимностью вхождения в состав Российской Федерации Автономной Республики Крым, ее дальнейшим социально-экономическим развитием, а также негативными последствиями вооруженного конфликта на юго-востоке Украины».