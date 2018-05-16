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17:43 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

СКР возбудил дело из-за задержания главреда «РИА Новости Украина»

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело из-за задержания в Киеве главного редактора агентства «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, подозреваемого в госизмене и подрывной деятельности против Украины.

Источник: РИА "Новости"

Как заявил СКР, господина Вышинского незаконно привлекли к уголовной ответственности. Ведомство считает, что украинские власти препятствуют профессиональной деятельности журналиста «путем принуждения к отказу от распространения объективной информации о событиях на территории РФ и Украины, связанных с легитимностью вхождения в состав Российской Федерации Автономной Республики Крым, ее дальнейшим социально-экономическим развитием, а также негативными последствиями вооруженного конфликта на юго-востоке Украины».

Дело возбуждено по ст.144 УК РФ (воспрепятствования законной деятельности журналиста) ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного лица к уголовной ответственности).

Накануне Служба безопасности Украины провела обыски в редакции «РИА Новости» в Киеве. Как стало известно «Ъ», Кирилла Вышинского этапировали в Херсон для избрания меры пресечения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва «не заставит ждать с ответными мерами» на действия Киева. Россия уже направила две ноты в МИД Украины в связи с задержанием журналиста.

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