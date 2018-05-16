СКР возбудил дело из-за задержания главреда «РИА Новости Украина»
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело
Как заявил СКР, господина Вышинского незаконно привлекли к уголовной ответственности. Ведомство считает, что украинские власти препятствуют профессиональной деятельности журналиста «путем принуждения к отказу от распространения объективной информации о событиях на территории РФ и Украины, связанных с легитимностью вхождения в состав Российской Федерации Автономной Республики Крым, ее дальнейшим
Дело возбуждено по ст.144 УК РФ (воспрепятствования законной деятельности журналиста) ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного лица к уголовной ответственности).
Накануне Служба безопасности Украины провела обыски в редакции «РИА Новости» в Киеве. Как стало известно «Ъ», Кирилла Вышинского этапировали в Херсон для избрания меры пресечения.