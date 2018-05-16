Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Казахстане

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 16 мая — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в 410 километрах от Алматы, сообщила сейсмологическая опытно-методическая станция министерства образования и науки Казахстана.

По информации сейсмологов, землетрясение было зафиксировано в среду, в 15.36 по времени Алматы.

«Эпицентр землетрясения расположен в 410 километрах на север от Алматы на территории Казахстана», — говорится в сообщении.

Координаты эпицентра: 46.86 градуса северной широты, 77.55 градуса восточной долготы.