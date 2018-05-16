Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Казахстане
Координаты эпицентра: 46.86 градуса северной широты, 77.55 градуса восточной долготы.
Координаты эпицентра: 46.86 градуса северной широты, 77.55 градуса восточной долготы.
АСТАНА, 16 мая — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в 410 километрах от Алматы, сообщила сейсмологическая
По информации сейсмологов, землетрясение было зафиксировано в среду, в 15.36 по времени Алматы.
«Эпицентр землетрясения расположен в 410 километрах на север от Алматы на территории Казахстана», — говорится в сообщении.
Координаты эпицентра: 46.86 градуса северной широты, 77.55 градуса восточной долготы.
Глубина залегания очага составила 20 километров. Сведений об ощутимости нет.