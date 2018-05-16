Служебный автобус сгорел в районе Гребного канала в Нижнем Новгороде 16 мая
Как сообщили корреспонденту «НТА-Приволжье» в
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Как сообщили корреспонденту «НТА-Приволжье» в
Согласно предоставленным сведениям, на момент пожара в транспорте никого не было. Огонь на площади в 20 м² был ликвидирован в 15:28, погибших и пострадавших нет. На настоящий момент по сообщениям очевидцев, остов загоревшегося транспорта ликвидирован с проезжей части.
Накануне, 7 мая, сообщалось о пожаре в маршрутке на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде. В марте двадцать человек эвакуированы из загоревшейся на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде маршрутки.