Служебный автобус сгорел в районе Гребного канала в Нижнем Новгороде 16 мая

Согласно предоставленным сведениям, на момент пожара в транспорте никого не было. Огонь на площади в 20 м² был ликвидирован в 15:28, погибших и пострадавших нет. На настоящий момент по сообщениям очевидцев, остов загоревшегося транспорта ликвидирован с проезжей части.