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18:28 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Василеостровском районе столкнулись автобус и трамвай

По предварительным данным, пострадавших нет.

На Наличной улице в Василеостровском районе столкнулись автобус и трамвай.

По словам очевидцев, авария произошла днем в среду, 16 мая, около 15 часов. На пересечении с улицей Одоевского столкнулись сразу два общественных транспорта. И в автобусе, и в троллейбусе находились пассажиры. К счастью, никто не пострадал.

Из-за ДТП на перекрестке образовался затор.

Во время загрузки произошла ошибка.
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