В Василеостровском районе столкнулись автобус и трамвай

По словам очевидцев, авария произошла днем в среду, 16 мая, около 15 часов. На пересечении с улицей Одоевского столкнулись сразу два общественных транспорта. И в автобусе, и в троллейбусе находились пассажиры. К счастью, никто не пострадал.