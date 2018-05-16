Высокопоставленных полицейских задержали в Актобе

Как сообщили в департаменте Нацбюро по противодействию коррупции, заместителя начальника Актюбинского ДВД Алтая Аншибаева подозревают в присвоении и растрате вверенного чужого имущества. До 15 мая Аншыбаев проходил по делу свидетелем.

Кроме него, как стало известно, в тот же день были задержаны несколько начальников РОВД. Аншибаева и других задержанных по этому делу подозревают в хищении и присвоении денег, которые были выделены на ремонт зданий отделов полиции. Сейчас, по информации Антикоррупционной службы Аншибаев находится в изоляторе временного содержания Актобе.