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18:23 (мск), источник: Nur.kz

Высокопоставленных полицейских задержали в Актобе

15 мая Актюбинский департамент Нацбюро по противодействию коррупции задержал заместителя начальника ДВД Актюбинской области Алтая Аншибаева и руководителей РОВД, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Как сообщили в департаменте Нацбюро по противодействию коррупции, заместителя начальника Актюбинского ДВД Алтая Аншибаева подозревают в присвоении и растрате вверенного чужого имущества. До 15 мая Аншыбаев проходил по делу свидетелем.

Кроме него, как стало известно, в тот же день были задержаны несколько начальников РОВД. Аншибаева и других задержанных по этому делу подозревают в хищении и присвоении денег, которые были выделены на ремонт зданий отделов полиции. Сейчас, по информации Антикоррупционной службы Аншибаев находится в изоляторе временного содержания Актобе.

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