СМИ сообщили о смерти члена экспертного совета «Единой России» Юрия Котлера
Член экспертного совета «Единой России» Юрий Котлер был застрелен, передает телеканал РЕН ТВ. Он был обнаружен в квартире дома на Большой Никитской в центре Москвы.
Член экспертного совета «Единой России» Юрий Котлер был застрелен, передает телеканал РЕН ТВ. Он был обнаружен в квартире дома на Большой Никитской в центре Москвы.
Сообщается, что Котлер не выходил на связь три дня. Полицию вызвал его помощник, чтобы вскрыть дверь квартиры, где Котлер находился. Его обнаружили мертвым с огнестрельным ранением головы.
В настоящий момент обстоятельства смерти выясняются. Как отмечает телеканал, в квартире, где было обнаружено тело Котлера, была также найдена винтовка Winchester.
Юрий Котлер, выпускник журфака МГУ, работал в начале 1990-х годов в агентстве «РИА Новости», также был корреспондентом изданий Time и The New York Times. Позднее работал в
С 2007 по 2008 год он курировал работу с крупнейшими институциональными и частными клиентами в «Тройке Диалог», а с 2008 года руководил проектом «Единой России» под названием «Кадровый резерв — профессиональная команда страны».