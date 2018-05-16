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18:20 (мск), источник: Известия

СМИ сообщили о смерти члена экспертного совета «Единой России» Юрия Котлера

Член экспертного совета «Единой России» Юрий Котлер был застрелен, передает телеканал РЕН ТВ. Он был обнаружен в квартире дома на Большой Никитской в центре Москвы.

Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что Котлер не выходил на связь три дня. Полицию вызвал его помощник, чтобы вскрыть дверь квартиры, где Котлер находился. Его обнаружили мертвым с огнестрельным ранением головы.

В настоящий момент обстоятельства смерти выясняются. Как отмечает телеканал, в квартире, где было обнаружено тело Котлера, была также найдена винтовка Winchester.

Юрий Котлер, выпускник журфака МГУ, работал в начале 1990-х годов в агентстве «РИА Новости», также был корреспондентом изданий Time и The New York Times. Позднее работал в пресс-службах госструктур и в избирательном штабе Владимира Путина.

С 2007 по 2008 год он курировал работу с крупнейшими институциональными и частными клиентами в «Тройке Диалог», а с 2008 года руководил проектом «Единой России» под названием «Кадровый резерв — профессиональная команда страны».

В мае 2013 года Котлера назначили старшим вице-президентом ВТБ. Позднее работал заместителем генерального директора и директором представительства ПАО «Новороссийский морской торговый порт».
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