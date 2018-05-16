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19:08 (мск), источник: Интерфакс

Бывший банкир Юрий Котлер обнаружен мертвым в московской квартире

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU — Бывший вице-президент банка ВТБ Юрий Котлер найден мертвым в квартире в центре Москвы, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.

Источник: РИА "Новости"

«Котлер обнаружен в квартире на Большой Никитской. Умер от огнестрельного ранения. Рядом обнаружена предсмертная записка», — сказал собеседник агентства.

Судя по тексту записки, произошедшее связано с личными мотивами Котлера, добавил источник.

В свою очередь представитель столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова сообщила агентству, что по данному факту начата доследственная проверка.

«16 мая 2018 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Большая Никитская в городе Москве, обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве проводится доследственная проверка.

«По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством», — сказала Иванова.

По ее словам, в ходе осмотра места происшествия установлено, что порядок в квартире не нарушен, каких-либо следов борьбы не обнаружено, целостность окон и запорных устройств на дверях не нарушена.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются соседи. Ход проверки взят на личный контроль руководителем ГСУ СК РФ по городу Москве Александром Дрымановым. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавила представитель следствия.

В пресс-службе «Единой России» «Интерфаксу» сообщили, что Котлер в Высший совет партии не входил, но был членом созданного Бюро Высшего совета «Единой России» экспертного совета партии.

«В составе Совета более 30 человек. В их числе и заместитель генерального директора — директор представительства ПАО “Новороссийский морской торговый порт” Юрий Котлер», — сказали в пресс-службе.

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