Бывший банкир Юрий Котлер обнаружен мертвым в московской квартире
Москва. 16 мая. INTERFAX.RU — Бывший
Москва. 16 мая. INTERFAX.RU — Бывший
«Котлер обнаружен в квартире на Большой Никитской. Умер от огнестрельного ранения. Рядом обнаружена предсмертная записка», — сказал собеседник агентства.
Судя по тексту записки, произошедшее связано с личными мотивами Котлера, добавил источник.
В свою очередь представитель столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова сообщила агентству, что по данному факту начата доследственная проверка.
«16 мая 2018 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Большая Никитская в городе Москве, обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве проводится доследственная проверка.
«По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством», — сказала Иванова.
По ее словам, в ходе осмотра места происшествия установлено, что порядок в квартире не нарушен,
«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются соседи. Ход проверки взят на личный контроль руководителем ГСУ СК РФ по городу Москве Александром Дрымановым. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавила представитель следствия.
В
«В составе Совета более 30 человек. В их числе и заместитель генерального директора — директор представительства ПАО “Новороссийский морской торговый порт” Юрий Котлер», — сказали в
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.