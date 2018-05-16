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19:58 (мск), источник: Podrobno.uz

Узбекская прокуратура открестилась от взятки в 700 тысяч долларов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Генеральная прокуратура Узбекистана прокомментировала появившиеся в СМИ статьи о взятке в 700 тысяч долларов, которые якобы были переданы сотрудникам узбекской прокуратуры.

Источник: Podrobno.uz

«В интернете распространено сообщение о том, что лицо, ранее работавшее старшим помощником районного прокурора, обещало “урегулировать” вопросы с уголовными делами в отношении жителя столицы и работников банка “Туркистон”. В материале также отмечено, что он получил 700 тысяч долларов в качестве взятки», — отмечается в сообщении ведомства.

Генеральная прокуратура сообщает, что в данное время по вышеотмеченному факту расследуется уголовное дело в отношении группы лиц, которые в 2013 году за решение вопроса об изменении меры пресечения обвиняемого по уголовному делу, расследованному прокуратурой города Ташкента в отношении должностных лиц ЧАКБ «Туркистон банк», путем обмана и злоупотребления доверием получили 300 тысяч долларов.

«Подозреваемые по данному уголовному делу не являются должностными лицами и не занимают какого-либо служебного положения. В производстве прокуратуры города Нурафшон Ташкентской области не имеется уголовного дела, возбужденного в отношении бывших сотрудников органов прокуратуры», — говорится в сообщении.

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