Узбекская прокуратура открестилась от взятки в 700 тысяч долларов

Источник: Podrobno.uz

«В интернете распространено сообщение о том, что лицо, ранее работавшее старшим помощником районного прокурора, обещало “урегулировать” вопросы с уголовными делами в отношении жителя столицы и работников банка “Туркистон”. В материале также отмечено, что он получил 700 тысяч долларов в качестве взятки», — отмечается в сообщении ведомства.

Генеральная прокуратура сообщает, что в данное время по вышеотмеченному факту расследуется уголовное дело в отношении группы лиц, которые в 2013 году за решение вопроса об изменении меры пресечения обвиняемого по уголовному делу, расследованному прокуратурой города Ташкента в отношении должностных лиц ЧАКБ «Туркистон банк», путем обмана и злоупотребления доверием получили 300 тысяч долларов.