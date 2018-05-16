Упавшее дерево перегородило дорогу в сторону алматинского аэропорта
Дорожная полиция отправляет поток машин в объезд.
Дорожная полиция отправляет поток машин в объезд.
Вечером 16 мая, в Алматы на проезжую часть рухнул огромный тополь, сообщает корреспондент zakon.kz.
Дерево полностью перегородило улицу Майлина ниже ВАЗовского кольца.
По словам представителей ЧС, причиной происшествия стали обильные осадки.
Никто не пострадал, но дерево оборвало провода энерголинии. Дорожная полиция отправляет поток машин в объезд.
На месте происшествия работают представители ЧС и коммунальных служб города, устраняя препятствие с дороги и восстанавливая оборванные провода энерголиний.