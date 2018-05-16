Упавшее дерево перегородило дорогу в сторону алматинского аэропорта

Вечером 16 мая, в Алматы на проезжую часть рухнул огромный тополь, сообщает корреспондент zakon.kz.

Никто не пострадал, но дерево оборвало провода энерголинии. Дорожная полиция отправляет поток машин в объезд.

На месте происшествия работают представители ЧС и коммунальных служб города, устраняя препятствие с дороги и восстанавливая оборванные провода энерголиний.