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21:07 (мск), источник: Sputnik.by

Прорвавшийся через границу на Opel поляк находится в ИВС

Гражданину Польши в качестве максимального наказания грозит до двух лет тюрьмы.

МИНСК, 16 мая — Sputnik. Прорвавшийся на легковом автомобиле через польско-белорусскую границу гражданин Польши помещен в изолятор временного содержания, сообщил Sputnik в среду официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.

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Инцидент на границе произошел около 19:00 в районе польской деревни Ялувка (сопредельная белорусская территория — Свислочский район): поляк на машине Opel Zafira протаранил ворота на лесной дороге и заехал на большой скорости в Беларусь. Нарушение границы было зафиксировано камерами наблюдения, установленными с польской стороны.

«До выяснения всех обстоятельств иностранный гражданин помещен в ИВС Гродненской пограничной группы», — сказал Бычковский.

Он также уточнил, что тревожная группа нашла автомобиль нарушителя в полукилометре от белорусско-польской границы.

При этом 45-летний гражданин Польши пограничникам не смог внятно объяснить причины своего поступка, так как находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении мужчины уже возбуждено дело по ч. 1 ст. 371 Уголовного кодекса Беларуси (умышленное незаконное нарушение госграницы на механическом транспортном средстве).

В качестве наказания санкция статьи предусматривает штраф, арест или даже лишение свободы на срок до двух лет.

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