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21:08 (мск), источник: Комсомольская правда

В Минской области предприниматель использовал мужчину как раба, держал его на цепи и избивал

Завершено расследование уголовного дела.

Источник: Комсомольская правда

По данным следствия, 35-летний обвиняемый, угрожая физической расправой, заставлял мужчину работать на его приусадебном участке и ухаживать за животными.

У 30-летнего потерпевшиего не было постоянной работы. Два года назад он начал подрабатывать у предпринимателя. Через какое-то время тот стал заставлять мужчину работать бесплатно. Обвиняемый приезжал к работнику домой в соседнюю деревню, избивал, запугивал, неоднократно похищал и насильно привозил к себе на участок в багажниках автомобилей, сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Несколько раз фигурант удерживал потерпевшего всю ночь в сарае с помощью металлической цепи с замком. При отказе от работы мужчину избивали и угрожали ему.

Во время осмотров и обысков у фигуранта изъяли охотничье гладкоствольное оружие с боеприпасами к нему, мелкокалиберные патроны и банки с порохом. Обнаружен также похищенный паспорт на имя потерпевшего.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

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