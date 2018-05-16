В Минской области предприниматель использовал мужчину как раба, держал его на цепи и избивал

Источник: Комсомольская правда

По данным следствия, 35-летний обвиняемый, угрожая физической расправой, заставлял мужчину работать на его приусадебном участке и ухаживать за животными.

У 30-летнего потерпевшиего не было постоянной работы. Два года назад он начал подрабатывать у предпринимателя. Через какое-то время тот стал заставлять мужчину работать бесплатно. Обвиняемый приезжал к работнику домой в соседнюю деревню, избивал, запугивал, неоднократно похищал и насильно привозил к себе на участок в багажниках автомобилей, сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Несколько раз фигурант удерживал потерпевшего всю ночь в сарае с помощью металлической цепи с замком. При отказе от работы мужчину избивали и угрожали ему.

Во время осмотров и обысков у фигуранта изъяли охотничье гладкоствольное оружие с боеприпасами к нему, мелкокалиберные патроны и банки с порохом. Обнаружен также похищенный паспорт на имя потерпевшего.