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21:28 (мск), источник: Tengrinews

Казахстанцы массово отравились в отеле в ОАЭ

Казахстанцы массово отравились в отеле в Шардже (Объединенные Арабские Эмираты), передает корреспондент Тengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Одним из пострадавших оказалась семейная пара с тремя детьми из Астаны. Как рассказал глава семьи Асылбек Мухамбеткереев, они прибыли в Эмираты 8 мая по путевке на неделю. Уже на следующий день он с родными принял завтрак, который, как утверждает мужчина, стал причиной отравления. По словам Мухамбеткереева, на тот момент в отеле отдыхали около 600 туристов. Половина из них были граждане СНГ.

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«Первые признаки отравления выявились к 4 утра 10 мая. Одна из российских семей вызвала медиков. Их обследовали и прописали обычный парацетамол. Наша семья утром поехала за шоппингом и уже там у всех у нас начались признаки отравления: тошнота, слабость и боли в животе. Придя в отель мы узнали, что отравление массовое. Около 40−50 человек из Казахстана как минимум отравились. В общей сложности около 200 человек из Россиии, Украины и Беларуси отравились. И это только известные нам данные. Неизвестно сколько иностранных туристов еще отравились», — поделился Асылбек.

Он отметил, что большинство отравившихся в то утро ели омлет, сыр и вареные яйца. По словам Мухамбеткереева, он с семьей не хотел дожидаться окончания путевки и вернуться на родину. Однако прибыть в Казахстан они смогли лишь 14 мая.

«Весь отель тотально “захворал”. Туристы начали вызывать медиков по своей страховке. Мы тоже, после усилившихся болей в животе, головокружения и других признаков отравления, обратились к врачам. Однако осмотревший нас медик указал в больничном листе лишь троих из нас. Наверное, чтобы скрыть реальное количество пострадавших по отелю. Медик пришел к нам под охраной и лишнего не мог сказать. Все было там строго», — подчеркнул мужчина.

Мухамбеткереев добавил, что под конец прибывания в отеле всем членам семьи стало немного лучше. Однако по прибытию в Астану самый младший ребенок попал в реанимацию. Он сейчас находится под пристальным наблюдением отечественных врачей.

«Мы создали группу в WhatsApp, чтобы совместными усилиями потребовать моральный и материальный ущерб. Также мы хотим возврата наших средств, так как долгожданный отдых за рубежом нам испортили», — подытожил астанчанин.

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