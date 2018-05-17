На главврача волгоградского областного патологоанатомического бюро завели еще одно уголовное дело

Как сообщили в СУ СКР по Волгоградской области, накануне он стал фигурантом еще одного уголовного дела.

Подозреваемый скрыл истинную причину смерти беременной волгоградки, которая скончалась от вирусной инфекции. Как полагают следователи, он сделал это для того, чтобы искусственно занизить статистический показатель «материнской смертности» на территории региона.

«Зная, что при жизни пациентке был выставлен в числе прочих диагноз “Аутоиммунный гепатит”, главврач подменил её биологические образцы на объекты неизвестного мужчины, скончавшегося от схожего заболевания, чтобы в ходе исследования подтвердить именно этот смертельный диагноз», — рассказали в Следственном Управлении.

Теперь главврачу придется ответить еще и за служебный подлог.

Напомним, накануне в отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту получения крупной взятки. Откаты он брал от своего подчиненного, закрывая глаза на то, что санитар оказывал родственникам умерших платные услуги.