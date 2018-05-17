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09:37 (мск), источник: РИАЦ

На главврача волгоградского областного патологоанатомического бюро завели еще одно уголовное дело

Во время расследования уголовного дела в отношении главного врача волгоградского областного патологоанатомического бюро, подозреваемого в получении крупной взятки, следователи выявили еще один противозаконный факт в его деятельности.

Как сообщили в СУ СКР по Волгоградской области, накануне он стал фигурантом еще одного уголовного дела.

Подозреваемый скрыл истинную причину смерти беременной волгоградки, которая скончалась от вирусной инфекции. Как полагают следователи, он сделал это для того, чтобы искусственно занизить статистический показатель «материнской смертности» на территории региона.

«Зная, что при жизни пациентке был выставлен в числе прочих диагноз “Аутоиммунный гепатит”, главврач подменил её биологические образцы на объекты неизвестного мужчины, скончавшегося от схожего заболевания, чтобы в ходе исследования подтвердить именно этот смертельный диагноз», — рассказали в Следственном Управлении.

Теперь главврачу придется ответить еще и за служебный подлог.

Напомним, накануне в отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту получения крупной взятки. Откаты он брал от своего подчиненного, закрывая глаза на то, что санитар оказывал родственникам умерших платные услуги.

Сегодня Центральный районный суд города Волгограда избрал в отношении подследственного меру пресечения в виде заключения под стражу.

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