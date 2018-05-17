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10:00 (мск), источник: Известия

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Краснодаре

В аэропорту Краснодара экстренную посадку совершил лайнер А-320, следовавший рейсом Тель-Авив-Москва. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, командир воздушного судна запросил посадку в краснодарском аэропорту Пашковский из-за плохого самочувствия пассажира.

Самолет приземлился благополучно, никто не пострадал. Почувствовавшего себя плохо пассажира госпитализировали. После дозаправки А-320 вылетел в Москву.

16 мая сообщалось, что самолет А-320, выполнявший рейс из Екатеринбурга в Самарканд, вернулся в аэропорт Кольцово из-за поломки. Следственный комитет по данному факту начал проверку.

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