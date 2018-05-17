Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Краснодаре
В аэропорту Краснодара экстренную посадку совершил лайнер А-320, следовавший рейсом
В аэропорту Краснодара экстренную посадку совершил лайнер А-320, следовавший рейсом
По данным телеканала, командир воздушного судна запросил посадку в краснодарском аэропорту Пашковский
Самолет приземлился благополучно, никто не пострадал. Почувствовавшего себя плохо пассажира госпитализировали. После дозаправки А-320 вылетел в Москву.
16 мая сообщалось, что самолет А-320, выполнявший рейс из Екатеринбурга в Самарканд, вернулся в аэропорт Кольцово