Гадалка не поверила предсказаниям адвоката

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Ъ» стали известны детали уголовного дела о мошенничестве, фигурантом которого стал адвокат Абубакар Манаев, задержанный на днях сотрудниками ФСБ. Как говорится в материалах расследования, он пообещал обвиняемой по делу о хищении 2,1 млрд руб. в Нота-банке гадалке Нонне Михай добиться для нее условного наказания. За это адвокат, известный тем, что ранее он защищал северокавказских боевиков, а до недавнего времени — члена «банды GTA» Умара Хасанова, потребовал 10 млн руб. При этом защитник уверял, что большая часть этих денег якобы предназначается судьям Останкинского суда Москвы, где должно рассматриваться дело о хищении в Нота-банке. Процесс планировали начать вчера, однако его пришлось отложить именно из-за отсутствия адвоката Манаева.

Чекисты задержали Абубакара Манаева 14 мая, сразу после получения им 5 млн руб. в квартире на Фрунзенской набережной, где под домашним арестом находится Нонна Михай. Взятые адвокатом деньги были помечены спецсоставом, а его задержание стало результатом заранее подготовленной спецоперации чекистов. Как говорят источники «Ъ», господин Манаев был ошеломлен появлением оперативников и сопротивления не оказал. После задержания господина Манаева привезли в столичное ГСУ Следственного комитета России, где ему было предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). В СКР не раскрывают обстоятельств дела, ссылаясь на тайну следствия.



Абубакар Манаев известен своим участием в процессах по делам северокавказских боевиков. В частности, он представлял интересы Муслима Чудалова, осужденного на 21 год за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

А недавно он защищал обвиняемого по делу «банды GTA» Умара Хасанова, который участвовал в нашумевшей попытке побега из Мособлсуда и получил при этом огнестрельные ранения, от которых скончался в больнице.

Нонна Михай, несмотря на четыре класса образования, стала весьма популярной гадалкой. По словам ее соседей, к ней ежедневно выстраивалась очередь на улице. Сейчас она является фигуранткой уголовного дела о хищении 2,1 млрд руб. из средств Нота-банка. Помимо нее по делу проходят совладельцы кредитного учреждения братья Дмитрий и Вадим Ерохины. Дело в отношении еще двух фигуранток расследования, финдиректора банка Галины Марчуковой и ее сестры Ларисы, выделено в отдельное производство.

Как следует из материалов расследования, Нонна Михай консультировала руководителей Нота-банка и их родственников, давая им советы, «основанные на ворожбе, гадании на картах, старых книгах и кофейной гуще». Кроме того, по данным следствия, гадалка читала молитвы об успехах своих клиентов в бизнесе, занималась их лечением, обсуждала текущие вопросы работы банка.

Госпожу Михай арестовали в октябре 2016 года, а затем обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Как считает следствие, она не только консультировала банкиров и гадала им, но и непосредственно участвовала в эпизоде, связанном с хищением 350 млн руб. у компании «Фармстер».

