Гадалка не поверила предсказаниям адвоката
Защитника обвинили в мошенничестве на 10 млн руб.
Защитника обвинили в мошенничестве на 10 млн руб.
«Ъ» стали известны детали уголовного дела о мошенничестве, фигурантом которого стал адвокат Абубакар Манаев, задержанный на днях сотрудниками ФСБ. Как говорится в материалах расследования, он пообещал обвиняемой по делу о хищении 2,1 млрд руб. в
Чекисты задержали Абубакара Манаева 14 мая, сразу после получения им 5 млн руб. в квартире на Фрунзенской набережной, где под домашним арестом находится Нонна Михай. Взятые адвокатом деньги были помечены спецсоставом, а его задержание стало результатом заранее подготовленной спецоперации чекистов. Как говорят источники «Ъ», господин Манаев был ошеломлен появлением оперативников и сопротивления не оказал. После задержания господина Манаева привезли в столичное ГСУ Следственного комитета России, где ему было предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). В СКР не раскрывают обстоятельств дела, ссылаясь на тайну следствия.
Абубакар Манаев известен своим участием в процессах по делам северокавказских боевиков. В частности, он представлял интересы Муслима Чудалова, осужденного на 21 год за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Нонна Михай, несмотря на четыре класса образования, стала весьма популярной гадалкой. По словам ее соседей, к ней ежедневно выстраивалась очередь на улице. Сейчас она является фигуранткой уголовного дела о хищении 2,1 млрд руб. из средств
Госпожу Михай арестовали в октябре 2016 года, а затем обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Как считает следствие, она не только консультировала банкиров и гадала им, но и непосредственно участвовала в эпизоде, связанном с хищением 350 млн руб. у компании «Фармстер».
Представлять интересы Нонны Михай господин Манаев стал незадолго до процесса в Останкинском суде, начало которого было назначено на вчерашний день. Адвокат, говорится в его деле, стал убеждать подзащитную, что может обеспечить ей условное наказание, подкупив судей. На это он запросил 10 млн руб. Гадалка, однако, не поверила своему защитнику и в начале мая обратилась в ФСБ. Дальнейшие ее разговоры с адвокатом записывались оперативниками. Защитник и его клиентка договорились, что деньги будут передаваться равными частями. Во время получения первой половины адвоката задержали.
Его отсутствие и стало причиной переноса начала процесса в Останкинском суде Москвы. «С моим адвокатом случилось несчастье», — заявила в суде госпожа Михай. Теперь ей потребуется новый защитник.
Стоит отметить, что дело
Владислав Трифонов