Казаки выпороли соратников, которые в Москве били протестующих нагайками

Источник: РИА Новости

По его словам, на специальном сходе казаки провели внутреннее расследование и наказали тех, кто реагировал на провокации слишком горячо.

Собрались, сделали выводы, разбирались, как так могло получиться, что довели до такого. Понятно, что были провокаторы. Но, тем не менее, мы наказали тех, кто дал отпор нагайками. Наказали по своим, казачьим обычаям и традициям. Выпороли. Нагайкой и получили, чтобы знали в следующий раз. Василий Ящиков казачий блогер

В понедельник Тверской суд Москвы оштрафовал за нецензурную брань на тысячу рублей Евгения Федорченко, который в казачьей форме пришел на несанкционированную акцию 5 мая.

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Ранее источник, знакомый с ходом дела, рассказал РИА Новости, что мужчину, бивший нагайкой участников несанкционированной акции, наказали за мелкое хулиганство.

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов ранее сообщил РИА Новости, что совет запросил у столичной полиции, МВД и департамента региональной безопасности подробную информацию о протестных акциях 5 мая, чтобы понять, кто именно нападал на митингующих в столице. По его словам, в совете хотели бы понять, были ли это настоящие реестровые казаки или те, кто пытается под них замаскироваться.

Мэрия согласовала акцию 5 мая на проспекте Сахарова с числом участников до 15 тысяч человек, но один из организаторов, Алексей Навальный, все равно призвал выйти на несанкционированное шествие по Тверской улице. В мэрии назвали такие призывы провокацией и заявили, что в случае проведения несогласованной акции власти будут действовать в соответствии с законодательством.