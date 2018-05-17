Дерзкий племянник приморского авторитета обратился к приморцам

Дерзкий молодой человек, который назвал себя племянник авторитета и смотрителя Приморского края, обратился к сотрудникам полиции и жителям Артёма, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Молодой человек по имени Алексей, который угрожал расправой собравшейся компании, размахивал на камеру пистолетом, а также нецензурно высказавшийся в адрес полиции и местных жителей, принес публичные извинения.