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03:21 (мск), источник: VLADNEWS

Дерзкий племянник приморского авторитета обратился к приморцам

Видеообращение появилось в сети.

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Дерзкий молодой человек, который назвал себя племянник авторитета и смотрителя Приморского края, обратился к сотрудникам полиции и жителям Артёма, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Молодой человек по имени Алексей, который угрожал расправой собравшейся компании, размахивал на камеру пистолетом, а также нецензурно высказавшийся в адрес полиции и местных жителей, принес публичные извинения.

Ранее видеозапись с дерзким поведением молодого человека моментально разлеталась по социальным сетям, вызывая негативное отношение у комментаторов. Многие даже изъявили поговорить с «героем» один на один. Стоит отметить, на записи с извинениями молодой человек предстаёт в новом облике примерного гражданина. Но многие увидели на лице парня фингал и предположили, что дядя-авторитет провел профилактические беседы с новой звездой-инстаграма.

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