Восемь человек эвакуированы в результате пожара в доме в Приморье
На место происшествия оперативно прибыли огнеборцы.
На место происшествия оперативно прибыли огнеборцы.
В Уссурийске произошло возгорание в многоэтажном жилом доме на пятом этаже по адресу Мельничная, сообщает РИА VladNews.
Как сообщили в
Было установлено, что горит кондиционер и личные вещи на балконе.
Для обеспечения безопасности граждан из дома были эвакуированы восемь человек.
Возгорание было локализовано в 17:15, в 17:36 полностью ликвидировано.
По сигналу на место происшествия прибыли 15 человек личного состава и 4 единицы техники.
В результате происшествия никто не пострадал.