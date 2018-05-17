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03:53 (мск), источник: VLADNEWS

Восемь человек эвакуированы в результате пожара в доме в Приморье

На место происшествия оперативно прибыли огнеборцы.

В Уссурийске произошло возгорание в многоэтажном жилом доме на пятом этаже по адресу Мельничная, сообщает РИА VladNews.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю, сообщение о пожаре поступило в 17:01. Спустя 8 минут на место происшествия прибыли огнеборцы.

Было установлено, что горит кондиционер и личные вещи на балконе.

Для обеспечения безопасности граждан из дома были эвакуированы восемь человек.

Возгорание было локализовано в 17:15, в 17:36 полностью ликвидировано.

По сигналу на место происшествия прибыли 15 человек личного состава и 4 единицы техники.

В результате происшествия никто не пострадал.

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