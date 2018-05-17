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03:55 (мск), источник: Восток Медиа

Силовики пожурили нарушителей на железной дороге в Хабаровске

Сотрудники транспортной прокуратуры и полиции проводят рейды по железнодорожным переходам в Хабаровске. В ходе проверки они не только ловят нарушителей, но и проверяют оснащённость пешеходных зон в местах пересечения путей.

Источник: Восток Медиа

Пятеро несовершеннолетних хабаровчан пострадали на железной дороге с начала года, двое из них получили смертельные травмы. При этом за весь 2017 год зафиксировали только три несчастных случая с подростками. Причиной для таких происшествий становится пренебрежение элементарными правилами безопасности. Статистика заставила надзорные ведомства проводить более активно информировать население.

«Во время рейда мы раздаем специальные информационные буклеты, в которых описаны правила безопасности при приближении к железной дороге. Также мы ведем активную работу в школах, где объясняем подросткам и маленьким детям, что нельзя играть на железной дороге, а пересекать её нужно только в установленных местах. Сейчас это наиболее актуально, так как заканчивается учебный год, и несовершеннолетние, чей досуг не организован родителями, находятся в группе риска», — рассказала начальник ПДН ЛУ МВД на транспорте по Хабаровску Марина Пискунова.

Проверку железнодорожных переходов участники рейда начали с Северного микрорайона. Внимание уделили платформе «Амур» — нареканий к ней не возникло. Все предупреждающие знаки установлены без нарушений, но пешеходы на них внимания не обращают. На глазах проверяющих сразу несколько женщин преклонного возраста пересекали рельсы с сумками в руках — не там, где это следует делать.

«Когда заступаю на смену, каждый раз наблюдаю эту картину. В день до десяти человек перебегают через пути там, где им захочется. А локомотивы здесь ходят очень часто. Причем нарушают взрослые люди. Не боятся, наверное, под поезд попасть», — рассказала дежурная по станции Ирина Тучкова.

Не меньше нарушителей оказалось и на переходе в районе остановки «Швейная фабрика». За время проверки удалось задержать семнадцатилетнего подростка, который перебегал через рельсы и пролез под платформой.

«Я здесь живу и мне так быстрее, чем обходить по переходу. Мы все здесь так пролезаем. Меня даже ловили и в полицию забирали в прошлом году. Пожурили и отпустили», — рассказал подросток.

На нарушителя и в этот раз не стали составлять административный протокол. Ему вручили информационную брошюру и провели разъяснительную беседу, а потом отпустили домой.

«За проход по железнодорожным путям в неустановленном месте предусмотрен штраф в 100 рублей. Сумма, конечно же, очень маленькая и мы надеемся, что со временем законодатели её увеличат», — отметила помощник хабаровского транспортного прокурора Оксана Жиляева.

За время рейда удалось выявить около десяти нарушителей на трёх железнодорожных переходах. Проверки будут продолжаться.

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