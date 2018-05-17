За сутки в Иркутской области ликвидировано восемь лесных пожаров
За минувшие сутки, 16 мая 2018 года, на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано восемь пожаров, все новые.
За минувшие сутки, 16 мая 2018 года, на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано восемь пожаров, все новые.
Общая площадь этих очагов 52 га. Четыре возгорания потушено в Иркутском районе, по одному — в Баяндаевском, Усольском, Зиминском, и Братском районах. Об этом сообщает
В локализованном состоянии на 17 мая перешло два пожара на общей площади 130 га, покрытых лесом, и четыре не лесных гектара: по одному в Заларинском и Зиминском районах.
В тушении пожаров 16 мая было задействовано 130 работников лесной охраны, 36 мобилизованных граждан, 52 единиц наземной техники. В авиапатрулировании над южными районами области участвовало два самолета Як-18. В Качугском районе работали самолет Ан-2 и вертолет Ми-8. Общий налет авиатехники составил 14 часов 15 минут.