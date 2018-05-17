За сутки в Иркутской области ликвидировано восемь лесных пожаров

Общая площадь этих очагов 52 га. Четыре возгорания потушено в Иркутском районе, по одному — в Баяндаевском, Усольском, Зиминском, и Братском районах. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В локализованном состоянии на 17 мая перешло два пожара на общей площади 130 га, покрытых лесом, и четыре не лесных гектара: по одному в Заларинском и Зиминском районах.