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04:47 (мск), источник: Baikal-info.ru

За сутки в Иркутской области ликвидировано восемь лесных пожаров

За минувшие сутки, 16 мая 2018 года, на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано восемь пожаров, все новые.

Общая площадь этих очагов 52 га. Четыре возгорания потушено в Иркутском районе, по одному — в Баяндаевском, Усольском, Зиминском, и Братском районах. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В локализованном состоянии на 17 мая перешло два пожара на общей площади 130 га, покрытых лесом, и четыре не лесных гектара: по одному в Заларинском и Зиминском районах.

В тушении пожаров 16 мая было задействовано 130 работников лесной охраны, 36 мобилизованных граждан, 52 единиц наземной техники. В авиапатрулировании над южными районами области участвовало два самолета Як-18. В Качугском районе работали самолет Ан-2 и вертолет Ми-8. Общий налет авиатехники составил 14 часов 15 минут.

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