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06:48 (мск), источник: Комсомольская правда

Десятки стеклянных банок вылетели из автомобиля на дорогу в Челябинске

ЧП засняли очевидцы.

На перекрестке улиц Плеханова и Свободы «разлилась» огромная стеклянная лужа. Автомобилисты объезжают опасное место в недоумении, что же тут произошло. Ответ нашелся в соцсетях. В группу «Регион-74» в ВК очевидец происшествия Егор Васильченко выложили фото, как из микроавтобуса выпал хрупкий груз. Двое мужчин пытаются собрать уцелевшие банки. Но большинство из них острыми осколками рассыпались по проезжей части. Осторожнее, автомобилисты!

— Кто-то не довез банки до дома. Стекло по всей дороге! — написала еще одна свидетельница происшествия Юлия Дембинская.

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