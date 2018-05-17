Десятки стеклянных банок вылетели из автомобиля на дорогу в Челябинске

На перекрестке улиц Плеханова и Свободы «разлилась» огромная стеклянная лужа. Автомобилисты объезжают опасное место в недоумении, что же тут произошло. Ответ нашелся в соцсетях. В группу «Регион-74» в ВК очевидец происшествия Егор Васильченко выложили фото, как из микроавтобуса выпал хрупкий груз. Двое мужчин пытаются собрать уцелевшие банки. Но большинство из них острыми осколками рассыпались по проезжей части. Осторожнее, автомобилисты!