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04:59 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае рыбаки нашли авиабомбу на берегу Амура

Рыбаки нашли на песчаной отмели реки Амур у острова Дайду в Ульчском районе Хабаровского края. Сегодня из дальневосточной столицы на место отправилась группа пиротехников Амурского спасательного центра МЧС России.

Бомбу нашли в двух километрах вниз по течению от села Софийск. О находке спасателям сообщил сотрудник единой дежурно-диспетчерской службы района. На месте, где нашли снаряд, выставили ограждение, сотрудники полиции организовали дежурство.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, в Ульчском районе местные жители регулярно находят на берегу Амура и его протоках авиабомбы времён Второй мировой войны. В 2009 году в селе Софийск работала сводная группа МЧС России по разминированию. Тогда специалисты нашли и уничтожили больше 130 снарядов. Всего за последние 15 лет спасатели в данном районе обезвредили около 200 боеприпасов.

РИА «Восток-Медиа» писало, что снаряды в большом количестве регулярно находят не только жители Софийска, но и Калиновки в Ульчском районе. Там в 1945 году располагалась взлётно-посадочная полоса советских бомбардировщиков. Во время войны с Японией военная авиация совершала боевые вылеты в места дислокации Квантунской армии в Северном Китае. Неиспользованный боекомплект лётчики перед посадкой просто сбрасывали в акваторию Амура.

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