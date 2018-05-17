В Хабаровском крае рыбаки нашли авиабомбу на берегу Амура

Бомбу нашли в двух километрах вниз по течению от села Софийск. О находке спасателям сообщил сотрудник единой дежурно-диспетчерской службы района. На месте, где нашли снаряд, выставили ограждение, сотрудники полиции организовали дежурство.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, в Ульчском районе местные жители регулярно находят на берегу Амура и его протоках авиабомбы времён Второй мировой войны. В 2009 году в селе Софийск работала сводная группа МЧС России по разминированию. Тогда специалисты нашли и уничтожили больше 130 снарядов. Всего за последние 15 лет спасатели в данном районе обезвредили около 200 боеприпасов.