Хакеры атаковали сервер комсомольского агентства по продаже авиабилетов

Сервер компании по продаже билетов в Комсомольске-на-Амуре атаковали хакеры. Сотрудники не могли получить доступ к системе, за вход их просили перевести 30 тысяч рублей биткоинами. В это время агентство не могло предоставить информацию авиаперевозчикам, за это её могли оштрафовать.