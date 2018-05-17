Хакеры атаковали сервер комсомольского агентства по продаже авиабилетов
Сервер компании по продаже билетов в
Сервер компании по продаже билетов в
Утром 1 апреля работники организации включили компьютеры и обнаружили, что операционные системы заблокированы. При попытке войти всплывало «окно», в котором хакеры требовали за вход в систему перевести 30 тысяч рублей в виде биткойнов. При этом сайт для перечисления криптовалюты был заблокирован, сообщает
Экспертиза установила, что на компьютерах было вредоносное программное обеспечение — так называемый вирус
За компьютерную атаку злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до четырёх лет. По уголовному делу ведут следствие, устанавливают источник распространения вируса.