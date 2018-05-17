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05:07 (мск), источник: Восток Медиа

Хакеры атаковали сервер комсомольского агентства по продаже авиабилетов

Сервер компании по продаже билетов в Комсомольске-на-Амуре атаковали хакеры. Сотрудники не могли получить доступ к системе, за вход их просили перевести 30 тысяч рублей биткоинами. В это время агентство не могло предоставить информацию авиаперевозчикам, за это её могли оштрафовать.

Источник: AP 2018

Утром 1 апреля работники организации включили компьютеры и обнаружили, что операционные системы заблокированы. При попытке войти всплывало «окно», в котором хакеры требовали за вход в систему перевести 30 тысяч рублей в виде биткойнов. При этом сайт для перечисления криптовалюты был заблокирован, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

Экспертиза установила, что на компьютерах было вредоносное программное обеспечение — так называемый вирус троян-шифровальщик. Он заблокировал информацию о покупателях авиабилетов, в том числе, льготных пассажиров. Её организация обязана хранить в течение трёх лет.

За компьютерную атаку злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до четырёх лет. По уголовному делу ведут следствие, устанавливают источник распространения вируса.

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