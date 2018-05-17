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05:38 (мск), источник: Известия

Тушение пожара на бывшем полигоне в Удмуртии возобновится утром

Тушение крупного пожара на бывшем военном полигоне в Молопургинском районе Удмуртии продолжатся утром.

Источник: AP 2018

Об этом сообщили в среду, 17 мая, в региональном главке МЧС. «Работы по тушению приостановлены до рассвета, проводится патрулирование, — сказали агентству ТАСС в пресс-службе.

Ночью было организовано патрулирование близлежащего населенного пункта Пугачево на случай техногенных пожаров. Ранее из поселка в пункты временного размещения были эвакуированы около 2 тыс. жителей, среди них 79 детей. Решение о допуске жильцов в свои дома будет принято после локализации возгорания, сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

16 мая на территории полигона произошло возгорание травы, что вызвало детонацию оставшихся боеприпасов. Ранее сообщалось, что огнем охвачено 50 га, однако по последним данным, площадь пожара увеличилась до 300 га. В тушении огня задействованы 435 человек и более 100 единиц техники, в том числе пожарный поезд, самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ми-8 с водосливным устройством.

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