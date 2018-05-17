Тушение пожара на бывшем полигоне в Удмуртии возобновится утром

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Об этом сообщили в среду, 17 мая, в региональном главке МЧС. «Работы по тушению приостановлены до рассвета, проводится патрулирование, — сказали агентству ТАСС в пресс-службе.

Ночью было организовано патрулирование близлежащего населенного пункта Пугачево на случай техногенных пожаров. Ранее из поселка в пункты временного размещения были эвакуированы около 2 тыс. жителей, среди них 79 детей. Решение о допуске жильцов в свои дома будет принято после локализации возгорания, сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.