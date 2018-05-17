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05:37 (мск), источник: Восток Медиа

С начала сезона в Хабаровском крае клещи укусили больше тысячи жителей

В Хабаровском крае зарегистрировали около 1200 случаев укуса клещей, 480 из них отмечены у детей. За последнюю неделю к врачам за медицинской помощью обратились 472 человека, 195 из них — дети. По подсчётам специалистов, это не превышает средние многолетние значения.

Источник: РИА "Новости"

На вирус энцефалита в регионе исследовали 483 клеща, инфицированных паразитов не выявили. Случаев заболеваний от укусов не зарегистрировано, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

В регионе от клещей обработано 959 гектаров из 1624, это 58,9% от запланированного. Особое внимание работники уделяют территориям детских летних оздоровительных учреждений.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», пик активности клещей пришёлся на прошлую неделю. С 30 апреля по 6 мая за медицинской помощью к врачам обратились 272 человек, из них 133 — дети. Больше всего случаев укуса зарегистрировано в Хабаровске — 482.

Агентство писало, что по прогнозам специалистов, численность клещей в крае в 2018 году будет высокой. Всего регион закупил больше 80 тысяч доз вакцины от клещевого энцефалита, потратив свыше 48 миллионов рублей. Однако для взрослых препарат пришёл с задержкой, поэтому прививочная кампания стартовала позже обычного. К концу апреля прививку против клещевого вирусного энцефалита получили уже больше 110 тысяч жителей региона, из них 47 503 ребёнка — это 98% от плана по краю.

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