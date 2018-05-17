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05:59 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутске голуби болеют орнитозом, опасным для человека

В Иркутске была обнаружена тушка мертвого голубя, у которого найден ДНК возбудителя орнитоза.

В Иркутске была обнаружена тушка мертвого голубя, у которого найден ДНК возбудителя орнитоза. Об этом 17 мая 2018 года сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятия. Орнитоз (пситтакоз) — зооантропонозная заразная болезнь птиц и человека, вызываемая внутриклеточным
паразитом, широко распространена в природе.

В распространение возбудителя и формировании природных, а также вторичных очагов болезни среди домашней птицы большое значение имеют птицы, ведущие колониальный образ жизни и мигрирующие на далекие расстояния. Инкубационный период заболевания — от 5−10 дней до 2−6 недель. Птицы сидят, нахохлившись, сонные, с взъерошенными перьями, крылья опущены. Аппетит исчезает, походка становится неуверенной, дыхание затруднено. Из носовых ходов и внутренних углов глаза вытекает серозно-слизистый экссудат. Появляется жидкий стул, помет зеленоватый, часто белый из-за нарушения обмена солей мочевой кислоты. Вследствие болезни птица сильно ослабевает, дыхание становится шумным, появляются хрипы и кашель. Подобное течение орнитоза может продолжаться 4−8 дней. При этом отдельные птицы могут медленно выздоравливать, и у них остается лишь слабое истечение из носа и расстройство пищеварительного тракта.

Больная птица выделяет большое количество хламидий с фекалиями, сухой помёт может оставаться заразным в течение многих месяцев. В окружающей среде возбудитель рассеивается с экскрементами, слизью из носа. Заражение — алиментарное (попадание в организм через органы, входящие в состав пищеварительной системы) и воздушно-капельное. Хламидии могут передаваться эктопаразитами через кожу.

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