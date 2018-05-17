В Иркутске голуби болеют орнитозом, опасным для человека

В Иркутске была обнаружена тушка мертвого голубя, у которого найден ДНК возбудителя орнитоза. Об этом 17 мая 2018 года сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятия. Орнитоз (пситтакоз) — зооантропонозная заразная болезнь птиц и человека, вызываемая внутриклеточным

паразитом, широко распространена в природе.

В распространение возбудителя и формировании природных, а также вторичных очагов болезни среди домашней птицы большое значение имеют птицы, ведущие колониальный образ жизни и мигрирующие на далекие расстояния. Инкубационный период заболевания — от 5−10 дней до 2−6 недель. Птицы сидят, нахохлившись, сонные, с взъерошенными перьями, крылья опущены. Аппетит исчезает, походка становится неуверенной, дыхание затруднено. Из носовых ходов и внутренних углов глаза вытекает серозно-слизистый экссудат. Появляется жидкий стул, помет зеленоватый, часто белый из-за нарушения обмена солей мочевой кислоты. Вследствие болезни птица сильно ослабевает, дыхание становится шумным, появляются хрипы и кашель. Подобное течение орнитоза может продолжаться 4−8 дней. При этом отдельные птицы могут медленно выздоравливать, и у них остается лишь слабое истечение из носа и расстройство пищеварительного тракта.