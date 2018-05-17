В Иркутске голуби болеют орнитозом, опасным для человека
В Иркутске была обнаружена тушка мертвого голубя, у которого найден ДНК возбудителя орнитоза.
В Иркутске была обнаружена тушка мертвого голубя, у которого найден ДНК возбудителя орнитоза.
В Иркутске была обнаружена тушка мертвого голубя, у которого найден ДНК возбудителя орнитоза. Об этом 17 мая 2018 года сообщает
паразитом, широко распространена в природе.
В распространение возбудителя и формировании природных, а также вторичных очагов болезни среди домашней птицы большое значение имеют птицы, ведущие колониальный образ жизни и мигрирующие на далекие расстояния. Инкубационный период заболевания — от 5−10 дней до 2−6 недель. Птицы сидят, нахохлившись, сонные, с взъерошенными перьями, крылья опущены. Аппетит исчезает, походка становится неуверенной, дыхание затруднено. Из носовых ходов и внутренних углов глаза вытекает
Больная птица выделяет большое количество хламидий с фекалиями, сухой помёт может оставаться заразным в течение многих месяцев. В окружающей среде возбудитель рассеивается с экскрементами, слизью из носа. Заражение — алиментарное (попадание в организм через органы, входящие в состав пищеварительной системы) и