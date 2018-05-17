Сколько стоит зачёт? Во Владивостоке задержали преподавателя-взяточника

С 2016 по 2017 год преподаватель одного из местных ВУЗов получала денежные вознаграждения от студентов за зачёты.

Фрунзенский районный суд Владивостока рассмотрит уголовное дело против преподавателя одного из ВУЗов Владивостока. Женщину обвиняют в подлоге и взяточничестве.

«Около года, в период с 2016 по 2017 год преподаватель одного из местного ВУЗа получала денежные вознаграждения от студентов в размере от 500 рублей до 3 тысяч рублей за зачёты, а также выдавала справки об отработке пропущенных занятий», — сообщили в пресс-службе Фрузенского районного суда.

Деньги за «полученный» экзамен студенты переводили на банковскую карту преподавателя. В ходе следствия было установлено около 10 эпизодов получения взяток.