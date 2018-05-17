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06:23 (мск), источник: НИА Красноярск

В Канске молодой мошенник обманул доверчивого пенсионера на 45 тысяч

Пожилой житель Канска попытался продать квартиру и стал жертвой знакомого мошенника. Об этом рассказали в ГУ МВД по краю.

По данным ведомства, 88-летнего мужчину обманул его знакомый. 28-лений молодой человек узнал о том, что пенсионер продает квартиру, и предложил ему помочь. В интернете парень распечатал договор от имени несуществующего агентства о продаже квартиры за 760 тысяч рублей и квитанцию на оплату пакета документов. Пенсионер поверил мужчине и передал мошеннику 45 тысяч рублей для оформления платежа. Но молодой человек потратил полученные деньги на личные нужды. Когда пенсионер понял, что его обманули, он обратился в полицию. Стражи порядка установили личность мошенника и возбудили в его отношении уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь молодому человеку грозит до 5 лет тюрьмы.

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