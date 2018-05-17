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06:43 (мск), источник: Комсомольская правда

На утро четверга в Челябинской области потушили все лесные пожары

МЧС отчиталось о состоянии дел на шесть утра.

На шесть часов утра в четверг, 17 мая, на территории региона не осталось ни одного природного пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Напомним, за последнюю неделю природные пожары стали настоящим бедствием для Южного Урала. Среди прочих территорий в кольце дыма оказался Челябинск — на окраинах мегаполиса горели леса и трава на полях. Огонь нанес серьезный ущерб нескольким пригородным поселкам.

Специалисты уверены, что в подавляющем большинстве случаев причиной пожара был человеческий фактор — случайный или намеренный поджог.

Южноуральцев просят бережнее относиться к природе: не бросать на землю спички, окурки, не разжигать костры, не жарить шашлыки. В Челябинской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Штрафы за разведение костров и поджоги на этот период увеличены в два раза. Если ущерб от пожара окажется большим, на виновника заведут уголовное дело.

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