На утро четверга в Челябинской области потушили все лесные пожары

На шесть часов утра в четверг, 17 мая, на территории региона не осталось ни одного природного пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Напомним, за последнюю неделю природные пожары стали настоящим бедствием для Южного Урала. Среди прочих территорий в кольце дыма оказался Челябинск — на окраинах мегаполиса горели леса и трава на полях. Огонь нанес серьезный ущерб нескольким пригородным поселкам.

Специалисты уверены, что в подавляющем большинстве случаев причиной пожара был человеческий фактор — случайный или намеренный поджог.