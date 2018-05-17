Приморец спалил иномарку бывшей подруги из ревности

В дежурную часть ОМВД по Уссурийску поступило заявление женщины о поджоге принадлежащего ей Toyota Prius, на котором ездила дочь. Ущерб потерпевшая оценила в 150 тысяч рублей.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили заявительницу, возможных свидетелей, осмотрели место происшествия.

В результате установлено, что днем к машине, стоящей во дворе дома по улице Кирова, подошел мужчина, облил ее горючей жидкостью и кинул зажженную спичку на капот, а после скрылся.

Вскоре полицейские установили злоумышленника. Им оказался бывший сожитель дочери потерпевшей — 33-летний уссуриец. В отделе полиции подозреваемый признался в содеянном и пояснил, что сжег машину «бывшей» из ревности.