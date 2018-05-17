Приморец спалил иномарку бывшей подруги из ревности
Полицейские задержали уссурийца за умышленный поджог автомобиля, сообщили РИА «Восток-Медиа» в полиции.
Полицейские задержали уссурийца за умышленный поджог автомобиля, сообщили РИА «Восток-Медиа» в полиции.
В дежурную часть ОМВД по Уссурийску поступило заявление женщины о поджоге принадлежащего ей Toyota Prius, на котором ездила дочь. Ущерб потерпевшая оценила в 150 тысяч рублей.
На место прибыла
Вскоре полицейские установили злоумышленника. Им оказался бывший сожитель дочери потерпевшей — 33-летний уссуриец. В отделе полиции подозреваемый признался в содеянном и пояснил, что сжег машину «бывшей» из ревности.
Следователь ОМВД по Уссурийску возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное повреждение имущества со значительным ущербом, совершенное путем поджога». Санкция предусматривает до пяти лет общего режима. У подозреваемого отобрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.