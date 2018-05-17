В Хабаровском крае бизнесмен пойдёт под суд за наживу на государстве

Как писало РИА «Восток-Медиа», администрация Советской Гавани в 2013 году заключила с ООО «Малахит» муниципальные контракты на установку сейсмокаркасов на девять многоквартирных домов. Директор фирмы передал заместителю главы администрации по инвестиционной политике, поддержке предпринимательства и внешних связей взятку в размере больше 1,3 миллиона рублей за покровительство.

Позже он изменил утверждённые проекты, завысив стоимость материалов. Также директор ООО «Малахит» через заместителя главы администрации города передал в качестве коммерческого подкупа 280 тысяч рублей представителю ООО «ЭкспертСтрой ДВ», который контролировал сроки и качество выполнения работ на объекте. Когда чиновник занимал пост заместителя министра строительства Хабаровского края, его поместили под домашний арест. Часть полученных денег он потратил на Toyota Land Cruiser Prado. Суд приговорил его к четырём годам колонии и штрафу в 2 миллиона 700 тысяч рублей.