Из-за вышки сотовой связи спецслужбы оцепили несколько домов

В зоне оцепления оказались несколько домов в Октябрьском районе Красноярска. На месте работали полиция, спасатели и аварийные службы.

Спецслужбы вызвали жители частного сектора. Они уверяют, местная вышка сотовой связи накренилась и вот-вот рухнет на их дома.

«Это началось еще с 8 утра. И вот она все больше и больше проваливается. А как наклонилась, посмотрите, оттуда хорошо видно. Как раз на наш дом», — рассказал житель Октябрьского района Олег Тимохин.



Утром под инженерным сооружением заметили воду. Она размыла грунт у основания оборудования. Людей вывели из домов. При дежурстве сотрудников полиции и спасателей работать у Пизанской башни по-красноярски начали коммунальщики.

Вскрытие показало, что сооружение расположено как раз над частным водопроводом, который прорвало. К месту аварии приехали и сотрудники компании сотовой связи. Успокаивают, подвижки грунта нет, столб проверили: стоит вертикально и не представляет опасности. Коммунальщики воду откачали, правда, само наличие здесь вышки связи их удивило.