Из-за вышки сотовой связи спецслужбы оцепили несколько домов
В Октябрьском районе Красноярска жители вызвали экстренные службы. Повод для паники — просевший грунт под вышкой сотовой связи.
В Октябрьском районе Красноярска жители вызвали экстренные службы. Повод для паники — просевший грунт под вышкой сотовой связи.
В зоне оцепления оказались несколько домов в Октябрьском районе Красноярска. На месте работали полиция, спасатели и аварийные службы.
Спецслужбы вызвали жители частного сектора. Они уверяют, местная вышка сотовой связи накренилась и
«Это началось еще с 8 утра. И вот она все больше и больше проваливается. А как наклонилась, посмотрите, оттуда хорошо видно. Как раз на наш дом», — рассказал житель Октябрьского района Олег Тимохин.
Утром под инженерным сооружением заметили воду. Она размыла грунт у основания оборудования. Людей вывели из домов. При дежурстве сотрудников полиции и спасателей работать у Пизанской башни
Руководитель
О штрафах и других санкциях пока речи не идет, предстоит подробно разобраться в ситуации. 17 мая на место повторно выедут жилищные и коммунальные службы, которые проведут более детальную диагностику. К вечеру в безопасности ситуации убедились окончательно, оцепление сняли, ровнять грунт под башней будут владельцы сотовой вышки.
Анастасия ЦЫГАНКОВА