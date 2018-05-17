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08:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Жителя Братска судили за долг по кредиту на 3 миллиона рублей

Мужчина отделался штрафом на сумму 50 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Житель Братска не смог выплачивать кредит на сумму 3 миллиона рублей. Банк подал иск в суд и выиграл дело. Но и тогда должник не торопился вернуть деньги.

В ситуацию вмешались судебные приставы. Они не раз предупреждали мужчину о том, что за уклонение от погашения кредитной задолженности грозит уголовная ответственность. Но должник всерьез не воспринял. Когда он устроился на работу, то скрывал информацию от приставов о получении зарплаты. Тайное стало явным, тогда мужчина уволился и нашел другую работу, о чем сообщать приставам не стал.

— Было возбуждено и расследовано уголовное дело, после чего направлено в суд, — сообщили в УФССП России по Иркутской области. — В суде подсудимый свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Учитывая это обстоятельство в качестве смягчающего, а также то, что ранее гражданин мужчина судим не был, его приговорили к выплате штрафа на сумму 50 тысяч рублей.

Однако от обязанности вернуть три миллиона рублей банку это его не освободило.

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