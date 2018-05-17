ДТП в Нижнеудинском районе: пьяный тракторист протаранил грузовик
Нарушителю грозит лишение водительских прав на два года.
Нарушителю грозит лишение водительских прав на два года.
Очередное ДТП по вине пьяного водителя произошло в Иркутской области. В селе Худоеланское Нижнеудинского района, 33-летний местный житель на своем тракторе Т-40М с прицепом, превысил скорость, и не справившись с управлением, протаранил грузовик
В аварии никто не пострадал. Прибывшие на место инспекторы ГИБДД отправили
— Водителя уже оштрафовали. Кроме того на ближайшие два года он может стать пешеходом. Именно на такой срок ему грозит лишение водительских прав, — сообщили в
Полицейские еще раз напоминают автомобилистам Иркутской области, что садиться за руль в алкогольном опьянении крайне опасно для жизни.