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08:58 (мск), источник: Комсомольская правда

ДТП в Нижнеудинском районе: пьяный тракторист протаранил грузовик

Нарушителю грозит лишение водительских прав на два года.

Очередное ДТП по вине пьяного водителя произошло в Иркутской области. В селе Худоеланское Нижнеудинского района, 33-летний местный житель на своем тракторе Т-40М с прицепом, превысил скорость, и не справившись с управлением, протаранил грузовик ГАЗ-Багем.

В аварии никто не пострадал. Прибывшие на место инспекторы ГИБДД отправили тракториста-нарушителя на медосвидетельствование, после которого выяснилось, что он сел за руль пьяным.

— Водителя уже оштрафовали. Кроме того на ближайшие два года он может стать пешеходом. Именно на такой срок ему грозит лишение водительских прав, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские еще раз напоминают автомобилистам Иркутской области, что садиться за руль в алкогольном опьянении крайне опасно для жизни.

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