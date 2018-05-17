ДТП в Нижнеудинском районе: пьяный тракторист протаранил грузовик

Очередное ДТП по вине пьяного водителя произошло в Иркутской области. В селе Худоеланское Нижнеудинского района, 33-летний местный житель на своем тракторе Т-40М с прицепом, превысил скорость, и не справившись с управлением, протаранил грузовик ГАЗ-Багем.

В аварии никто не пострадал. Прибывшие на место инспекторы ГИБДД отправили тракториста-нарушителя на медосвидетельствование, после которого выяснилось, что он сел за руль пьяным.

— Водителя уже оштрафовали. Кроме того на ближайшие два года он может стать пешеходом. Именно на такой срок ему грозит лишение водительских прав, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.