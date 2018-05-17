Новосибирца осудят за попытку вывезти леопардов и императорских удавов в Казахстан, об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

41-летний владелец частного цирка из Новосибирска планировал вывезти животных на гастроли в Казахстан.

«Контрабандный груз, не имеющий соответствующих разрешительных документов, был выявлен сотрудниками Пограничного управления (ПУ) ФСБ России по Алтайскому краю в автомобильном пункте пропуска “Кулунда” в феврале 2018 года», — рассказали в полиции.

В грузовом автомобиле находились клетки с домашними и дикими животными, среди которых тигровый питон, два императорских удава, 3 попугая, три леопарда и пума, которые согласно Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры находятся под угрозой исчезновения и охраняются международными договорами Российской Федерации.

41-летний новосибирец стал фигурантом уголовного дела по ч.1 статьи 226.1 УК РФ.