Авария в центре Омска: водителю автобуса стало плохо, и он протаранил 6 машин

Серьезная авария призошла в минувшую среду, 16 мая, в конце рабочего дня. Около 17 часов на проспекте Карла Маркса у остановки «Голубой огонек» пассажирский автобус протаранил припаркованные вдоль дороги машины.

По предварительной информации областного управления Госавтоинспекции, ЛиАЗ ехал по маршруту № 110, в салоне ехали 4 пассажира. За рулем сидел 61-летний шофер. В пути ему стало плохо, и пожилой мужчина потерял управление. Автобус на скорости вывернул вправо и врезался в шесть машин. Среди них — «Ниссан Патрол», «Шкода Рапид», «Форд Фиеста», «Хендай Солярис» и отечественная «пятерка».

В ГИБДД сообщили, что в аварии не пострадал ни один человек.