Спасатели предотвратили возгорание Комсомольского нефтеперерабатывающего завода
Пал сухой травы превратился в пожар, который приблизился к НПЗ на опасное расстояние.
Пал сухой травы превратился в пожар, который приблизился к НПЗ на опасное расстояние.
В хабаровский филиал Дальневосточного регионального
— Учитывая, что в данном районе расположен нефтеперерабатывающий завод, огонь создавал реальную угрозу для предприятия и расположенных неподалеку жилых строений, а также объектов инфраструктуры города, — рассказал Евгений Грязнов, начальник Хабаровского
Как сообщают в чрезвычайном ведомстве, на момент прибытия к месту возгорания огнеборцев, пламя успело распространиться на площади примерно шести километров. В течение часа спасатели потушили пал и устранили угрозу природного пожара.