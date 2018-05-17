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11:32 (мск), источник: Комсомольская правда

Спасатели предотвратили возгорание Комсомольского нефтеперерабатывающего завода

Пал сухой травы превратился в пожар, который приблизился к НПЗ на опасное расстояние.

Источник: Комсомольская правда

В хабаровский филиал Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России поступило сообщение о том, что в районе водозабора горит трава, и линия огня стремительно приближается к городу Юности.

— Учитывая, что в данном районе расположен нефтеперерабатывающий завод, огонь создавал реальную угрозу для предприятия и расположенных неподалеку жилых строений, а также объектов инфраструктуры города, — рассказал Евгений Грязнов, начальник Хабаровского поисково-спасательного отряда МЧС. — Незамедлительно в данный район была направлена группа спасателей с ранцевыми огнетушителями и необходимым снаряжением.

Как сообщают в чрезвычайном ведомстве, на момент прибытия к месту возгорания огнеборцев, пламя успело распространиться на площади примерно шести километров. В течение часа спасатели потушили пал и устранили угрозу природного пожара.

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