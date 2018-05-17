Спасатели предотвратили возгорание Комсомольского нефтеперерабатывающего завода

Источник: Комсомольская правда

В хабаровский филиал Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России поступило сообщение о том, что в районе водозабора горит трава, и линия огня стремительно приближается к городу Юности.

— Учитывая, что в данном районе расположен нефтеперерабатывающий завод, огонь создавал реальную угрозу для предприятия и расположенных неподалеку жилых строений, а также объектов инфраструктуры города, — рассказал Евгений Грязнов, начальник Хабаровского поисково-спасательного отряда МЧС. — Незамедлительно в данный район была направлена группа спасателей с ранцевыми огнетушителями и необходимым снаряжением.