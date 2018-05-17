Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В РФ ответили на требование Киева считать Крымский мост «общим»
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
43-летняя Рудковская готовится родить дочку
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 простых варианта
Поклонники не узнали Рудковскую после косметической процедуры
Платье по талону и невеста-ребенокСамые необычные королевские свадьбы
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Малахова сняли спящим с экс-супругой Джигарханяна
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Еще одна автомобильная марка откажется от дизеля
Россия проиграла Швеции первое место в группе на чемпионате мира
Овечкин вошел в символическую сборную десятилетия
Суд в Гааге вынес прецедентное решение по спору с РФ из-за Крыма
21-летняя туристка из России погибла в Черногории
5 фактов, которых вы не знали о сыре
«Да, я толстая. И вот как мне живется»
Как сделать пруд на даче своими руками: 4 верных способа
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 примера
Фоторепортажи
12Путин открыл движение на Крымском мосту
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
08:35 (мск), источник: Nakanune.ru

Инцидентом с инвалидом в одном из торговых центров Екатеринбурга заинтересовался Следственный комитет

Следственный комитет намерен разобраться в обстоятельствах инцидента с инвалидом в одном из торговых центров Екатеринбурга. В ведомстве собираются провести свою проверку.

Ранее сообщалось, что когда юноша с ДЦП выходил из магазина, к нему подошел некий мужчина и избил, а потом отвел на улицу и сказал, чтобы тот здесь больше не появлялся.

Родственники пострадавшего считают, что это был охранник торгового центра, а сделал он это потому, что инвалид мог повредить выставленную в магазине технику. Как только об этом стало известно полицейским, те немедленно начали проверку.

Вскоре сыщикам удалось найти предполагаемого злоумышленника. Он был доставлен в отдел, где во всем сознался.

«С учетом того, что, по предварительной информации, в данном инциденте пострадал молодой человек, имеющий инвалидность, а также в связи с большим общественным резонансом, который вызвало данное происшествие, территориальным следственным отделом СКР по Свердловской области инициирован вопрос о передаче материала проверки по факту случившегося из полиции в органы СК России для дальнейшего проведения проверочных мероприятий и принятия процессуального решения», — сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области.

В ведомстве намерены выяснить все без исключения обстоятельства инцидента и дать ситуации объективную и принципиальную правовую оценку.

Напомним, в самом торговом центре заявили, что для них инцидент с инвалидом «является потрясением».

Все новости региона
Проблемный банк "Открытие" тратит деньги на вечеринки с участием звезд
Трамп поручил разработать новые санкции против России
РФ готова помочь Великобритании с мостом через Ла-Манш
Россиян переведут на «умные» счетчики
Канада осудила открытие Крымского моста
В ФСО рассказали, почему Путин не пристегнулся за рулем КамАЗа
Полчища комаров атаковали Воронежскую область (фото, видео)
В ОАЭ госпитализировали 40 российских туристов
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россияне постараются впервые за 7 лет обыграть канадцев Сборная России в четверг проведет в Копенгагене четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею против команды Канады
Авто
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео) Одними из первых Правила дорожного движения на только что открывшемся мосту через Керченский пролив нарушили байкеры
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Навка, Чубакка и танцующий Траволта: восьмой день в Каннах В рамках Каннского кинофестиваля 2018 состоялся показ спин-оффа «Звездных войн», гостями которого стали крупнейшие звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Названы самые странные услуги гостиниц по всему миру
Леди
Тест: слух или реальность? Что ты знаешь о романах звезд Некоторые из романов в свое время были суперобсуждаемыми, а другие оказались только слухами. Зато какими!
Дети
43-летняя Рудковская готовится родить дочку Продюсер и ее муж хотят, чтобы в их семье появилась девочка. 
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь