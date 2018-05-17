Арест гендиректора компании «Речелстрой» продлен на месяц
По мнению суда, Пязок сохраняет возможность повлиять на свидетелей или скрыться от следствия.
По мнению суда, Пязок сохраняет возможность повлиять на свидетелей или скрыться от следствия.
Центральный районный суд Челябинска в четверг, 16 мая, продлил срок ареста гендиректора компании «Речелстрой (застройщика микрорайона Чурилово Lake City) — Андрей Пязок останется в СИЗО до 11 июня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на материалы суда.
Напомним, по версии следствия, в 2015—2016 годах руководители компании «Речелстрой» похитили денежные средства дольщиков нескольких жилых домов в микрорайоне Чурилово Lake City. Нецелевым образом израсходовано несколько сотен миллионов рублей. По уголовному делу о мошенничестве признаны потерпевшими более 1,3 тыс. граждан. Также Пязок и один из руководителей компании подозреваются в совершении преступления по части 2 статьи 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства о долевом строительстве).
«При вынесении постановления учел то обстоятельство, что Пязок обвиняется в совершении одного преступления средней тяжести и одного тяжкого преступления, совершенного в отношении значительного числа граждан, в том числе выразившуюся в нарушении жилищных прав слоев населения, наказание за которое предусмотрено в виде лишения свободы на длительный срок, также то обстоятельство, что на момент совершения преступления обвиняемый являлся депутатом Челябинской городской Думы, и в настоящее время имеет реальную возможность оказать воздействие на свидетелей. Подтверждение данных обстоятельств содержится в письменных материалах, представленных с ходатайством следователя», — говорится в сообщении.
Кроме того, по мнению суда, «не отпали основания полагать, что находясь на свободе, Пязок может скрыться от органов следствия и суда, а также оказать давление на свидетелей с целью изменения ими своих показаний, что воспрепятствует производству предварительного расследования».
В этой связи принято решение продлить срок содержания Пязока под стражей до 11 июня 2018 года.
Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.