Арест гендиректора компании «Речелстрой» продлен на месяц

Источник: AP 2018

Центральный районный суд Челябинска в четверг, 16 мая, продлил срок ареста гендиректора компании «Речелстрой (застройщика микрорайона Чурилово Lake City) — Андрей Пязок останется в СИЗО до 11 июня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на материалы суда.

Напомним, по версии следствия, в 2015—2016 годах руководители компании «Речелстрой» похитили денежные средства дольщиков нескольких жилых домов в микрорайоне Чурилово Lake City. Нецелевым образом израсходовано несколько сотен миллионов рублей. По уголовному делу о мошенничестве признаны потерпевшими более 1,3 тыс. граждан. Также Пязок и один из руководителей компании подозреваются в совершении преступления по части 2 статьи 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства о долевом строительстве).

Следователь обратился с ходатайством о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу, мотивируя невозможностью закончить предварительное следствие до истечения срока содержания обвиняемого под стражей и отсутствием оснований для изменения меры пресечения. Обвиняемый и защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя, просили изменить меру пресечения на не связанную с лишением свободы.

«При вынесении постановления учел то обстоятельство, что Пязок обвиняется в совершении одного преступления средней тяжести и одного тяжкого преступления, совершенного в отношении значительного числа граждан, в том числе выразившуюся в нарушении жилищных прав слоев населения, наказание за которое предусмотрено в виде лишения свободы на длительный срок, также то обстоятельство, что на момент совершения преступления обвиняемый являлся депутатом Челябинской городской Думы, и в настоящее время имеет реальную возможность оказать воздействие на свидетелей. Подтверждение данных обстоятельств содержится в письменных материалах, представленных с ходатайством следователя», — говорится в сообщении.

Кроме того, по мнению суда, «не отпали основания полагать, что находясь на свободе, Пязок может скрыться от органов следствия и суда, а также оказать давление на свидетелей с целью изменения ими своих показаний, что воспрепятствует производству предварительного расследования».

В этой связи принято решение продлить срок содержания Пязока под стражей до 11 июня 2018 года.