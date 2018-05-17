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08:45 (мск), источник: НИА Красноярск

Мошенник вырвал из рук незадачливого покупателя миллион рублей

В дежурную часть отдела полиции № 6 города Красноярск обратился 51-летний мужчина. Он рассказал полицейским, что у него украли миллион рублей наличными.

Источник: НИА Красноярск

Потерпевший сообщил, что договорился через посредника приобрести у незнакомого ему человека некоторое количества лома ювелирных изделий. Придя в назначенное место, мужчина встретился с «продавцом», который сразу же потребовал показать ему деньги. После этого преступник вырвал их из рук пострадавшего и незамедлительно скрылся, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Обманутый мужчина обратился в отделение полиции, где с его слов была составлена ориентировка на грабителя. Поиск дал свои результаты, и личность преступника оказалась установлена. Им оказался 31-летний житель Северо-Енисейска. В его квартире полицейские нашли половину украденной суммы.

В данное время против преступника возбуждено уголовное дело за грабеж. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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