Мошенник вырвал из рук незадачливого покупателя миллион рублей

Источник: НИА Красноярск

Потерпевший сообщил, что договорился через посредника приобрести у незнакомого ему человека некоторое количества лома ювелирных изделий. Придя в назначенное место, мужчина встретился с «продавцом», который сразу же потребовал показать ему деньги. После этого преступник вырвал их из рук пострадавшего и незамедлительно скрылся, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Обманутый мужчина обратился в отделение полиции, где с его слов была составлена ориентировка на грабителя. Поиск дал свои результаты, и личность преступника оказалась установлена. Им оказался 31-летний житель Северо-Енисейска. В его квартире полицейские нашли половину украденной суммы.