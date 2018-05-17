Мошенник вырвал из рук незадачливого покупателя миллион рублей
В дежурную часть отдела полиции № 6 города Красноярск обратился 51-летний мужчина. Он рассказал полицейским, что у него украли миллион рублей наличными.
В дежурную часть отдела полиции № 6 города Красноярск обратился 51-летний мужчина. Он рассказал полицейским, что у него украли миллион рублей наличными.
Потерпевший сообщил, что договорился через посредника приобрести у незнакомого ему человека некоторое количества лома ювелирных изделий. Придя в назначенное место, мужчина встретился с «продавцом», который сразу же потребовал показать ему деньги. После этого преступник вырвал их из рук пострадавшего и незамедлительно скрылся, сообщает
Обманутый мужчина обратился в отделение полиции, где с его слов была составлена ориентировка на грабителя. Поиск дал свои результаты, и личность преступника оказалась установлена. Им оказался 31-летний житель
В данное время против преступника возбуждено уголовное дело за грабеж. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.