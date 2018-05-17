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08:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Десять человек спасли пожарные из горящего дома в Иркутске

Один человек получил тяжелые ожоги.

Источник: Комсомольская правда

Двухэтажный бревенчатый дом и надворные постройки загорелись на улице Яковлева в Иркутске, в ночь на 17 мая. В любую секунду огонь мог перекинуться на соседние здания. Прибывшие на место пожарные помогли эвакуироваться из дома 10 жильцам, а также передали врачам одного пострадавшего мужчину, который получил серьезные ожоги. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Здание удалось потушить через 25 минут. Огонь успел перекинуться на кладовку, крышу гаража, в котором находились четыре автомобиля, и баню. Возвращаться в полуразрушенное жилье хозяева квартир не стали. В пункт временного размещения отправились четыре человека, трое из них дети. Остальные уехали к родственникам.

— По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание в одном из пристроев. Виновник устанавливается, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Кстати, спасатели отмечают, что среди причин пожаров, произошедших в Иркутской области с начала года, продолжает лидировать короткое замыкание, которое возникает из-за перегрузок электросети, вышедшего из строя электроприбора или ветхой электропроводки.

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