Десять человек спасли пожарные из горящего дома в Иркутске

Источник: Комсомольская правда

Двухэтажный бревенчатый дом и надворные постройки загорелись на улице Яковлева в Иркутске, в ночь на 17 мая. В любую секунду огонь мог перекинуться на соседние здания. Прибывшие на место пожарные помогли эвакуироваться из дома 10 жильцам, а также передали врачам одного пострадавшего мужчину, который получил серьезные ожоги. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Здание удалось потушить через 25 минут. Огонь успел перекинуться на кладовку, крышу гаража, в котором находились четыре автомобиля, и баню. Возвращаться в полуразрушенное жилье хозяева квартир не стали. В пункт временного размещения отправились четыре человека, трое из них дети. Остальные уехали к родственникам.

— По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание в одном из пристроев. Виновник устанавливается, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.