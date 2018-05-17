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08:42 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье разыскивают без вести пропавшего военнослужащего

Молодой парень отправился из Уссурийска в военную часть во Владивостоке и не доехал.

В Приморском крае разыскивают бесследно пропавшего молодого парня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на группу «ДПС- Контроль» в социальной сети Инстаграм.

22-летний Тюлюзин Алексей пропал 11 мая 2018 года, в 15:00 парень выехал из Уссурийска во Владивосток на службу, до части не доехал и до настоящего времени местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 22−23 года, худощавого телосложения, глаза карие, волос темно русый.

Был одет: джинсы синего цвета, футболка бирюзовая, кроссовки черного цвета.

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