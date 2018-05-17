В Приморье разыскивают без вести пропавшего военнослужащего

В Приморском крае разыскивают бесследно пропавшего молодого парня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на группу «ДПС- Контроль» в социальной сети Инстаграм.

22-летний Тюлюзин Алексей пропал 11 мая 2018 года, в 15:00 парень выехал из Уссурийска во Владивосток на службу, до части не доехал и до настоящего времени местонахождение неизвестно.