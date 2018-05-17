В Соликамске будут судить подростков, которые повредили более 20 надгробий
Во время расследования выяснилось, что один из них причастен и к другим преступлениям.
Во время расследования выяснилось, что один из них причастен и к другим преступлениям.
Два 17-летних жителя Соликамска ответят в суде за «Уничтожение и повреждение мест захоронения, надмогильных сооружений, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
Как рассказали в
Убедившись, что за ними никто не наблюдает, юноши стали пинать могильные плиты.
«В результате противоправной деятельности два памятника уничтожены, а 19 получили серьёзные повреждения. Общий размер причиненного материального ущерба составил свыше 60 тысяч рублей», — пояснили в полиции.
Причастных к вандализму жителей вычислили. Материалы уголовного дела направлены в суд. Во время расследования выяснилось, что один из молодых людей совершил ещё две кражи и мошенничество.