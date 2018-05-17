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08:12 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Соликамске будут судить подростков, которые повредили более 20 надгробий

Во время расследования выяснилось, что один из них причастен и к другим преступлениям.

Два 17-летних жителя Соликамска ответят в суде за «Уничтожение и повреждение мест захоронения, надмогильных сооружений, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, юноши гуляли по городу и зашли на Центральное кладбище. Там у парней возник спор, и они решили разбить памятники.

Убедившись, что за ними никто не наблюдает, юноши стали пинать могильные плиты.

«В результате противоправной деятельности два памятника уничтожены, а 19 получили серьёзные повреждения. Общий размер причиненного материального ущерба составил свыше 60 тысяч рублей», — пояснили в полиции.

Причастных к вандализму жителей вычислили. Материалы уголовного дела направлены в суд. Во время расследования выяснилось, что один из молодых людей совершил ещё две кражи и мошенничество.

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