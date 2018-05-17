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08:09 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе на проспекте Салавата Юлаева произошла серьезная авария, есть пострадавший

УФА, 17 май 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Серьезная авария произошла сегодня утром на проспекте Салавата Юлаева — «Тойота Камри» на полном ходу столкнулась с опорой наружного освещения.

Информация о ДТП поступила в Управление гражданской защиты Уфы от очевидцев около 06.00. Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-спасательного отряда оказали водителю и пассажиру пострадавшего авто доврачебную помощь, помогли «скорой» с транспортировкой. По непроверенным данным, водитель на «Тойота Камри» не выполнил требование инспектора об остановке, в следствии чего было принято решение о преследовании. Под мостом в створе улицы Бакалинская нарушитель не справился с управлением и врезался в столб. В результате удара передняя часть машины оторвалась и загорелась.

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