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08:43 (мск), источник: Комсомольская правда

Житель Башкирии создал праворадикальную банду

На первый раз парень отделался крупным штрафом.

27-летнего уфимца приговорили к 200 тысячам рублей штрафа за создание экстремистского сообщества «Белая река».

История началась еще в 2014 году. Тогда Артем В. (имя изменено — прим. ред.) вместе со своими друзьями основал праворадикальную группу «Белая река». В качестве примера для подражания парни выбрали печально известный украинский «Правый сектор» (запрещенная в России организация).

Всего в группе состояло порядка 30 участников. Внутри «Реки» были строгие правила — каждый участник должен был поддерживать один из питерских футбольных клубов, участвовать в «выездах» и драках за любимую команду и придерживаться правых взглядов.

Вели себя «правые» весьма радикально, но, к счастью, не успели отличиться погромами или насилием по отношению к другим жителям республики. Для своих развлечений крепкие ребята выбирали безлюдные пустыри и лесные опушки — то и дело проводили рукопашные бои со своими оппонентами из других радикальных группировок.

Один из таких спаррингов участник «Белой реки» выложил в социальные сети, предварительно подписав ролик, мол, бой проводится в честь дня рождения одного из лидеров нацисткой Германии. Кроме того, парни то и дело выкладывали в сеть фотографии с символами и знаменами нацистов.

Естественно, через какое-то время радикалами заинтересовались стражи порядка. Задержали членов группы, что называется, с размахом и выломанными дверями. Участвовали в операции оперативники двух служб — МВД и ФСБ России.

В 2016 году в Следственном комитете возбудили два уголовных дела в отношении членов группы — за организацию экстремистского сообщества и возбуждения ненависти и унижения человеческого достоинства. Расследование дела завершили только в 2018 году.

— 27-летнего жителя Уфы признали виновным в организации экстремистского сообщества. Приговором суда ему назначен штраф в размере 200 тысяч рублей, — рассказали в Следкоме Башкирии.

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