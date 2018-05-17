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08:49 (мск), источник: Интерфакс

Четыре квартиры бывшей сотрудницы налоговой инспекции в Башкирии, уличенной в коррупции, будут изъяты в доход государства

Уфа. 17 мая. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Верховный суд Башкирии утвердил решение суда первой инстанции об обращении в доход государства принадлежащих налоговому инспектору четырех квартир, приобретенных на неустановленные доходы, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

«Судебная коллегия отклонила доводы ответчиков о несогласии с решением суда, признав факт наличия в действиях бывшего налогового инспектора коррупционной составляющей, которая при ежегодном доходе около 500−600 тыс. рублей за счет неустановленных доходов приобрела элитную недвижимость», — говорится в сообщении.

Незаконно нажитое имущество госслужащего будет передано в казну РФ.

Как сообщалось, в сентябре 2017 года Кировский районный суд Уфы постановил изъять у сотрудницы межрайонной инспекции ФНС России N1 по Башкирии Гульнары Рожковой купленные на неустановленные доходы три квартиры в микрорайоне «Айгуль» и трехкомнатные апартаменты в жилом комплексе «Грин парк» в Уфе.

Общая стоимость недвижимости площадью более 300 кв.м. превышала 18 млн рублей.

По данным прокуратуры, доходы госслужащей не позволяли ей приобрести эту недвижимость. Чтобы уйти от ответственности, она оформила имущество в собственность своей матери.

Кроме того, чиновница скрыла от руководства доходы от сдачи жилья в аренду и не уплатила налоги.

О наличии у госслужащей четырех квартир стало известно в ходе расследования уголовного дела по факту посредничества в даче взятки, за совершение которого она впоследствии была приговорена к 5 годам лишения свободы условно и штрафу в 2 млн рублей.

После вмешательства прокуратуры региональное управление ФНС провело проверку, в ходе которой инспектор не смогла доказать законность происхождения средств, достаточных для приобретения квартир.

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