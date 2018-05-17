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08:51 (мск), источник: УралПолит.ру

Авиацию МЧС экстренно перебазировали с Урала в Удмуртию на пожар, где взрываются боеприпасы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая, ИА УралПолит.Ru. Авиацию МЧС экстренно перебросили из Екатеринбурга для ликвидации пожара на месте утилизации боеприпасов в Удмуртии.

Источник: AP 2018

Авиация Сибирского регионального центра МЧС России (СибРЦ) экстренно перебазирована из Екатеринбурга в Удмуртию, где идет ликвидация пожара на территории для утилизации боеприпасов.

«Самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ми-8 с водосливным устройством прибыли в зону происшествия накануне вечером и сразу приступили к тушению», — сообщили в пресс-службе СибРЦ МЧС РФ.

Авиация произвела 10 сливов воды на пожар накануне вечером. Девять сливов сделал вертолет и один — Бе-200.

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«Общий объем воды, сброшенной на пожар, составил 53 тонны. Тушение с воздуха… продолжено сегодня с рассветом. Задача авиации — обрабатывать кромку пожара, предотвращая его распространение на населенные пункты», — информирует центр.

«Экипажам категорически запрещено залетать в эпицентр пожара, в зону, где фиксируются факты взрывов. Применение авиации направлено на защиту населенных пунктов, на предотвращение перехода огня на жилье и социально значимые объекты», — цитирует пресс-служба замначальника Сиб РФ МЧС России по авиации Андрея Груздова.

Кроме авиации и пожарно-спасательных подразделений МЧС России, огонь тушат также пожарный поезд РЖД, аварийно-спасательные формирования и службы региональных и муниципальных организаций. Их общее число порядка 500 человек и более 100 единиц техники.

Воздушные силы, в том числе и беспилотники ведут разведку обстановки, чтобы определить, нужно ли увеличить группировку тушения пожара.

«УралПолит.Ru» писал, что в Удмуртии, в поселке Пугачево, на территории бывшей военной части загорелась трава, и начали взрываться отдельные брошенные снаряды. Населения на месте нет, действующих организаций тоже нет. Очевидцы сообщали, что слышали хлопки, а в воздухе стоит запах пороха. Часть населения покинула Пугачево. Между тем, официальная эвакуация не проводилась, так так пожар полыхает в 1,5 километрах от поселка.

В 2011 году в Пугачево вспыхнул страшный пожар на военных складах. В результате взлетел на воздух артиллерийский арсенал.

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